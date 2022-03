Doi minori din Iana, cercetati pentru santaj

Pe 25 februarie, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad au documentat activitatea infractionala a doi tineri, in virsta de 16, respectiv 17 ani, din comuna Iana, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj.In urma probatoriului administrat, politistii au stabilit faptul ca, aceeasi zi, tinerii i-ar fi cerut persoanei vatamata, o tanara de 17 ani, din judetul Vaslui, o suma de bani pentru a nu distribui, prin intermediul retelei internet, o fotografie in care aceasta ar fi ... citeste toata stirea