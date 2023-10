Un baiat de cinci ani din Vaslui a ajuns la spital saptamana aceasta cu splina rupta. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca vinivati sunt chiar parintii sai. In timpul unei altercatii dintre ei, parintii si-ar fi lovit si doi dintre cei trei copii. Baiatul de cinci ani are nevoie de aproximativ 40-45 de zile de ingriji medicale, iar un alt copil, de trei ani, de doua, trei zile de spitalizare.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, cei doi parinti ... citeste toata stirea