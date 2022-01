Doi tineri arestati pentru doua infractiuni violente, savarsite in ultima zi a anului trecut

Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Negresti au probat activitatea infractionala a doi barbati, in varsta de 24, respectiv 26 de ani, din localitatea Babusa, banuiti de comiterea infractiunilor de talharie calificata si lovire sau alte violente. In urma cercetarilor efectuate, politistii negresteni au stabilit ca, in data de 31 decembrie 2021, la ora 18.00, cei doi, pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi agresat doi barbati, in varsta de 32, respectiv 53 de ani, din localitatea ... citeste toata stirea