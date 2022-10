Doi vasluieni prinsi la pescuit ilegal, prin metoda "japca"

Politistii de frontiera vasluieni de la Falciu au descoperit in satul Bogdanesti, comuna Falciu, zona balta Prutet, doi vasluieni care au pescuit ilegal 20 de kilograme de peste, specia fitofag, prin metoda "japca".Pe 17 octombrie, in jurul orei 10.30, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Falciu, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, a descoperit, in zona balta Prutet, pe raza localitatii Bogdanesti, comuna Falciu, doi cetateni romani, ... citeste toata stirea