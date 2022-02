Donatie importanta a Crucii Rosii Vaslui pentru Spitalul din Barlad. Urmeaza Spitalul Judetean

Crucea Rosie Vaslui a venit in sprijinul Spitalului "Elena Beldiman" din Barlad cu o donatie in valoare de 29 de mii de lei constand in masti, dezinfectant, combinezoane si manusi, dar si produse alimentare. Presedinteel filialei, Valeriu Caragata, spune ca o donatie similara va fi facuta curand catre Spitalul Judetean."Multumim Crucea Rosie Vaslui! Oameni pentru oameni! Pandemia de COVID-19 a evidentiat valoarea importanta a solidaritatii si cooperarii. Crucea Rosie Vaslui, partenerul nostru ... citeste toata stirea