Dosar penal la Vaslui. Mama unui copil a batut un elev

Politistii vasluieni au deschis un dosar penal dupa ce un elev de la o scoala din comuna Zapodeni ar fi fost agresat in sala de clasa de mama unui coleg."La data de 4 noiembrie, Politia municipiului Vaslui a fost sesizata telefonic de catre un barbat din localitatea Macresti, comuna Zapodeni, cu privire la faptul ca, la data de 2 noiembrie 2022, fiul sau, in varsta de 11 ani, ar fi fost agresat in timp ce se afla la unitatea de invatamant pe care o frecventeaza, in timpul orelor de curs. ... citeste toata stirea