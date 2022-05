Doua junioare din judet vor reprezenta Romania la Campionatul European de Canotaj U19 din Italia

Cele doua canotoare junioare din Padureni si Husi vor participa la Campionatul European Under 19 ce va avea loc, in week-end, la Varese, Italia. Sportivele vor vasli in probele de simplu vasle feminin (JW1x), respectiv patru vasle feminin (JW4x).Intre 21 - 22 mai, lacul Varese, aflat langa orasul cu acelasi nume, din Nordul regiunii Lombardia (Italia), va gazdui prima competitie internationala majora din sezonul pe apa 2022, din calendarul Federatiei Romane de Canotaj. Concret, este vorba ... citeste toata stirea