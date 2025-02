Doua medalii de aur pentru Mirela Lavric la Cupa Romaniei

Mirela Lavric a obtinut medalia de aur si locul I la Cupa Romaniei de atletism, seniori, in proba de 400 m, cu timpul de 55.29. Atleta vasluiana a fost cea mai buna si la proba de 800 de m, castigand medalia de aur cu timpul de 2.07.93.Sportiva legitimata la CSM Vaslui a obtinut medalia de aur si locul I la Cupa Romaniei de atletism, seniori, in proba de 400 m, cursa incheiata in 55 de secunde si 29 de sutimi. "Felicitari, Mirela ... citește toată știrea