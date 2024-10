Doua minore aflate in plasament, disparute din Zorleni. Politistii cer ajutor

Doua minore de 16 ani aflate in plasament au disparut duminica seara de la locuinta lor din satul Zorleni. Pentru gasirea Iulianei-Smaranda Popa si a Mariei-Ionela Chelaru politistii cer ajutorul populatiei.Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a solicitat sprijinul comunitatii pentru gasirea a doua minore, aflate in plasament, care, duminica seara, in jurul orei 20:00, au plecat de la locuinta lor din satul Zorleni si nu s-au mai intors, dar nici nu au contactat membrii familiei.Astazi, ... citește toată știrea