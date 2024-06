Doua scannere cu raze X puse in functiune la Albita, in prezenta ministrului Finantelor

Doua scannere cu raze X au fost puse in functiune, ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, in prezenta ministrului Finantelor, Marcel Bolos, si a presedintelui Autoritatii Vamale Romane, Marcel Mutescu. Pe langa reducerea cazurilor de evaziune fiscala si a traficului de droguri, prin scanarea vehiculelor cu noile echipamente se va inregistra o scadere a timpilor de asteptare la trecerea frontierei.Unul dintre cele doua echipamente va fi folosit pentru controlul autovehiculelor, iar ... citește toată știrea