Dragos Grigore a decis sa joace din nou fotbal, in Vasluiul natal, unde si-a inceput cariera.

Fara angajament din septembrie anul trecut, cand s-a despartit de FC Buzau, dupa doar trei luni, Dragos Grigore, 38 de ani, a semnat cu CSM Vaslui, intorcandu-se acasa. Initial intr-o functie de conducere, insa ulterior a decis sa revina in iarba, ca fotbalist.La varsta de 38 de ani, unul dintre cei mai titrati fotbalisti din Vaslui nu a stat prea mult departe de teren si a semnat cu echipa vasluiana CSM Vaslui, care activeaza in Liga 3.El a fost deja folosit in amicalul cu LPS Vaslui U19, ... citește toată știrea