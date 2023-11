Cu ocazia Zilei Artileriei Romane, marcate in fiecare an pe 10 noiembrie, dar si a implinirii a 108 ani de la infiintare (1 noiembrie 1915), Drapelul de Lupta al Regimentului 52 Artilerie "General Alexandru Tell" Barlad a fost decorat de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Ofiter, cu insemn de pace pentru militari.Activitatile aniversare s-au desfasurat pe 9 noiembrie, la Monumentul Eroilor Artileristi, in Piata Eroilor din fata Universitatii Nationale de ... citeste toata stirea