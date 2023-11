La aniversarea a 108 ani de la infiintare, presedintele Klaus Iohannis a conferit Drapelului de Lupta al Regimentului 52 Artilerie "General Alexandru Tell" din Barlad Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Ofiter, cu insemn de pace pentru militari.Pe 1 noiembrie 2023, Regimentul 52 Artilerie "General Alexandru Tell", una din cele patru unitati militare ce compun Garnizoana Barlad, a implinit 108 ani de la infiintare. Cu aceasta ocazie, a primit un frumos cadou din partea sefului statului ... citeste toata stirea