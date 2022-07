DSP Vaslui recomanda vasluienilor ce calatoresc in Ucraina si in zone din Asia si Africa sa se vaccineze antipolio

Cetatenii care calatoresc spre si dinspre tari precum Afganistan, Mozambic, Pakistan, Camerun, Coasta de Fildes, Egipt, Etiopia, Congo, Liberia, Niger, Senegal, Somalia, etc. sunt sfatuiti de autoritatile sanitare judetene sa se vaccineze antipolio. Recomandarea, care vine la atentionarea OMS, este valabila si in cazul celor care vor sa ajunga in Ucraina.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui au transmis, in aceasta saptamana, o serie de recomandari persoanelor care doresc ... citeste toata stirea