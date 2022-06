Dubla campiona nationala la atletism, la jumatate de an dupa ce a inceput sa practice acest sport!

La doar jumatate de an de cand a inceput sa practice atletismul, Laura Antoche, sportiva Liceului cu Program Sportiv si CSM Vaslui, reconfirma, devenind dubla campioana nationala la atletism Copile 1. Antrenata de profesoara Doina Cretu, Laura Antoche a castigat la 800 m si la 1.500, trecand prima linia de sosire la Campionatul National de atletism in aer liber, categoriile copii 1 si 2, care s-a desfasurat in perioada 10-12 iunie 2022, la Craiova.In perioada 10-12 iunie 2022, s-a desfasurat ... citeste toata stirea