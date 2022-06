Sambata, 28 mai 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au cautat si depistat in comuna Dumesti, judetul Vaslui, un barbat in varsta de 32 de ani, domiciliat in aceeasi localitate.Pe numele acestuia, Tribunalul Vaslui a ... citeste toata stirea