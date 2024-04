Dumitru Buzatu, plasat in arest la domiciliu

Tribunalul Vaslui a decis, luni, plasarea in arest la domiciliu a fostului lider PSD si presedinte al Consiliului Judetean Caslui Dumitru Buzatu, acuzat de luare mita, aflat in prezent in arest la Penitenciarul Vaslui.Tribunalul Vaslui a decis astazi plasarea in arest la domiciliu a fostului presedinte al Consiliului Judetean Vaslui Dumitru Buzatu arestat anul trecut pentru luare de mita.."In temeiul art. 242 raportat la art. 218, 220 Cod procedura penala, inlocuieste masura arestului ... citește toată știrea