Dumitru Buzatu: "PSD nu i-a saracit pe vasluieni, intrucat acestia nu au fost niciodata foarte bogati"

Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, reales recent la sefia filialei judetene a PSD, sustine ca partidul nu avea cum sa ii saraceasca pe vasluieni, intrucat acestia nu au fost niciodata foarte bogati.Cand a fost acea perioada in care vasluienii erau foarte bogati, se bucurau de cea mai mare prosperitate din tara si cum am facut noi, cei care am fost votati de cele mai multe ori de cea mai mare parte a locuitorilor judetului Vaslui, sa-i saracim?", se intreaba el.Dumitru ... citeste toata stirea