Dupa actiunea de seara trecuta in care procuorii DNA l-ar fi prins pe Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, cu o mita de 1,25 milioane incasata de la un om de afaceri, astazi dimineata DNA a emis un comunicat in care confirma oficial acuzatiile."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 septembrie 2023, a inculpatului: BUZATU DUMITRU, ... citeste toata stirea