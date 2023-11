Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis ca Dumitru Buzatu, presedintele suspendat al Consiliului Judetean Vaslui, sa ramana in arest preventiv, in vreme ce, pentru celalalt inculpat in dosar, expertul Radu Judele, au inlocuit masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar. Decizia nu este definitiva, ultimul cuvant avandu-l magistratii Curtii de Apel Iasi.Luni, pe 13 noiembrie 2023, Directia Nationala Anticoruptie (DNA), Serviciul Teritorial Iasi, a cerut mentinerea in stare de ... citeste toata stirea