Echipele SC Reiser SA Barlad, lucrare in judetul Galati

In plina campanie de primavara, cand lucrarile de asfaltare, plombare, bordurare, etc. sunt in toi, SC Lucrari de Drumuri si Poduri "Reiser" SA Barlad, firma actionariata de Consiliul Local Barlad, a depasit granitele Barladului. Mai exact, a obtinut prima lucrare in afara municipiului. Astfel, incepand de astazi, 28 martie, echipele de muncitori ale SC Reiser SA se afla in comuna Munteni, judetul Galati."Este vorba de o lucrare ce implica refacerea rigolei, precum si suprafata asfaltica. ... citeste toata stirea