In numai cateva ore, echipaje mixte de politisti si jandarmi vasluieni, care au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii absenteismului scolar, au depistat nu mai putin de 39 de elevi chiulangii care "isi faceau veacul" pe strada sau chiar in baruri.Miercuri, 15 noiembrie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, in colaborare cu reprezentanti ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, au continuat seria activitatilor specifice preventiv-informative ... citeste toata stirea