Elevii Colegiului "Octav Bancila" Iasi, in recital la Pavilionul "Marcel Guguianu"

Recitalul va avea loc sambata, 4 iunie, ora 11.30, la Pavilionul Expozitional "Marcel Guguianu", din str. Marcel Guguianu 4 - 6.Muzeul "Vasile Parvan" are deosebita bucurie de a organiza o intalnire muzicala cu tinerii aflati pe bancile Colegiului National de Arta "Octav Bancila" din Iasi. In decursul anilor, mai multi elevi de la aceasta prestigioasa institutie de invatamant au participat la recitaluri organizate in cadrul proiectului "Preludiul Gloriei" a binecunoscutei profesoare Mihaela ... citeste toata stirea