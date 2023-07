Elevii cu rezultate foarte bune la invatatura din comuna Bacani se afla acum la mare. Mai exact in statiunea Jupiter, fiind cazati la hotelul Diamant. La Bacani exista deja o traditie, de sase anii premiantii fiind astfel rasplatiti de Primarie si Consiliul Local, un obicei pe care l-ar putea copia toate administratiile locale, in contextul in care, politic, educatie este declarata "prioritate nationala".Pentru al saselea an la rand, toti elevii care au avut rezultate foarte bune la invatatura ... citeste toata stirea