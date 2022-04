Elevii ucrainieni vor sa invete la scoli din Barlad si Vaslui

Nu mai putin de 13 copii, refugiati din Ucraina impreuna cu parintii, s-au inscris in unitatile de invatamant din judet. Cei mai multi, noua, au preferat Barladul.De la inceputul razboiului din Ucraina, mii de persoane au trecut granita si au gasit refugiu la noi in tara in incercarea de a scapa cu viata de atacurile soldatilor rusi. Printre acestea se numara si sute de familii care au intrat in Romania prin judetul Vaslui, multe dintre ele preferand sa ramana aici si sa astepte incetarea ... citeste toata stirea