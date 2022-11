Elevii vasluieni, instruiti in privinta riscurilor fumatului

Ieri, de Ziua Nationala fara Tutun, reprezentantii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Vaslui au desfasurat mai multe activitati de informare, educare si constientizare cu privire la riscurile de sanatate asociate fumatului, atat in randul elevilor, cat si al comunitatilor locale.Anual, in cea de-a treia joi a lunii noiembrie, este celebrata Ziua Nationala fara Tutun, in 2022, aceasta picand ieri, 17 noiembrie. Ziua este marcata pentru a sensibiliza populatia ... citeste toata stirea