"Nu ma tem de moarte, ci de vesnicia ei "(Al. Vlahuta)Recent a trecut la Domnul profesoara de limba franceza, Emilia Pavalascu Lili, cum ii spuneu colegii de la Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu", scoala vasluiana devenind tot mai saraca.S-a nascut la 13 octombrie 1948, in orasul Vaslui. In localitatea natala, a urmat scoala primara, gimnaziul si cursul mediu la Liceul "Mihail Kogalniceanu", lasandu-ne amintiri frumoase din anii de scoala in monografia liceului. Tatal sau a fost veteran ... citeste toata stirea