Episcopia Husilor a organizat "Marsul pentru viata"

Sambata si duminica, Episcopia Husilor a organizat a XII-a editie a "Marsului pentru viata" in marile orase, dar si in parohii, unde preotii le-au amintit credinciosilor despre egalitatea de sanse a femeilor insarcinate, aflate in situatii dificile, si despre copii nenascuti ai acestora.A XII-a editie a "Marsului pentru viata" a fost anul acesta punctul culminant al "Lunii pentru viata". Asa cum relateaza Episcopia Husilor, in municipiul Vaslui manifestarea a debutat in Centrul Civic, la ora ... citeste toata stirea