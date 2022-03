Episcopul Husilor, Ignatie, a dus ajutoare pentru romanii si ucrainenii din regiunea Cernauti

Episcopul Husilor, Ignatie, alaturi de presedintele Asociatiei "Filantropia Ortodoxa" Husi si colaboratori de la Centrul Eparhial, a dus ajutoare pentru romanii si ucrainenii din regiunea Cernauti, au informat, duminica, reprezentantii Eparhiei."Numerosi refugiati, majoritatea mame cu copii si persoane in varsta, continua sa intre in tara prin Vama Siret, din judetul Suceava. Cozile de masini formate in partea ucraineana sunt impresionante, ca si solidaritatea manifestata de oamenii care ii ... citeste toata stirea