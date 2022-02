Epopeea autobuzelor electrice pentru Barlad a ajuns la final: a fost desemnat castigatorul licitatiei!

Dupa o procedura care s-a intins pe mai bine de un an, "presarata" cu solicitari de clarificari, contestatii la CNSC si la Curtea de Apel Iasi si cu dispunerea reevaluarii ofertelor inscrise, licitatia privind achizitia a zece autobuze electrice de catre municipalitatea barladeana si-a desemnat, in sfarsit, castigatorul. Cel care va furniza mijloacele de transport este BMC TRUCK & BUS, din judetul Ilfov, care, in prima faza, a fost declarat respins si care se obliga sa aduca autobuzele la un ... citeste toata stirea