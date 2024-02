Esigari de contrabanda, ascunse in colete pentru a fi trecute frontiera si vandute pe piata neagra

Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit la controlul de frontiera, ascunse si neclarate, disimulate in coletele transportate intr-un autocar, 18.600 de tigarete de contrabanda ce urmau a fi comercializate pe piata neagra din Romania.Pe 08 februarie, in jurul orei 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, conducand un autocar inmatriculat in judetul Iasi, ... citește toată știrea