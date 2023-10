Politistii de frontiera de la Albita au descoperit la controlul de frontiera 2.000 de tigarete ascunse in cutii cu dulciuri si 27 litri de coniac fara timbru de acciza. Bunurile au fost confiscate, iar transportatorul amendat.Pe 05 octombrie, in jurul orei 04.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, conducand un ansamblu de vehicule format dintr-un microbuz si o remorca, un barbat cu cetatenie romana si ... citeste toata stirea