Politistii de frontiera de la Albita au descoperit la controlul de frontiera, ascunse in bagajele personale ale unui barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, 114 pachete de tigarete si 9 litri de bauturi alcoolice fara timbru de acciza. Bunurile accizabile descoperite au fost confiscate, iar transportatorul sanctionat contraventional.Pe 25 octombrie, in jurul orei 20.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra ... citeste toata stirea