Pentru a nu pune in pericol sanatatea si bunastarea animalelor ca urmare a temperaturilor foarte ridicate din sezonul estival, proprietarii si detinatorii animalelor din judet trebuie sa respecte mai multe reguli. Reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui spera ca, in acest fel, se vor evita si eventualele pagube materiale generate de moartea animalelor.Intrucat meteorologii anunta temperaturi extreme in aceasta vara, implementarea unei ... citeste toata stirea