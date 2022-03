Expozitie dedicata astronavigatiei - de la Gnomon si Astrolab la Sextant

Serviciul de Astronomie din cadrul Muzeului "Vasile Parvan" din Barlad organizeaza sambata, 12 martie, ora 18:00, vernisajul expozitiei temporare "Astronavigatia. De la Gnomon si Astrolab la Sextant", actiune culturala realizata in colaborare cu Asociatia Astro Nauticus Mangalia. Expozitia isi propune sa aduca in atentia publicului instrumentele de astronavigatie folosite de marinari pe oceane, in perioada cand nu existau echipamente moderne pentru navigatia maritima. Navigatia cu ajutorul ... citeste toata stirea