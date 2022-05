Faci curatenie, primesti bani! Campania "Orase curate" ajunge la Negresti

De maine pana sambata, negrestenii se pot debarasa de echipamentele electrice uzate contra unei sume de 0,5 lei pe kg.Campania "Orase curate" ajunge maine in orasul Negresti. Astfel, in perioada 19-21 mai 2022, negrestenii se vor putea debarasa de deseurile electrice si electronice contra unei sume de 0,5 lei pentru un kilogram. "Pentru echipamentele predate se primeste garantat un premiu. In cazul echipamentelor voluminoase se poate solicita ridicarea de la domiciuliu prin apelarea numarului ... citeste toata stirea