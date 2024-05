Fara permis, cu masina surorii sale noaptea prin sat

Politistii din Banca au oprit in noaptea de vineri spre sambata, la ora 4:10, pe DJ 244A, un tanar de 18 ani care conducea prin satul Vutcani masina surorii sale dupa ce i-a sustras cheile.Pe 3 mai 2024, ora 04.10, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Banca, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe drumul judetean DJ 244A, in localitatea Vutcani, au depistat si oprit pentru control un autoturism, inmatriculat in judetul Vaslui, condus de un ... citește toată știrea