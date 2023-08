Un barbat din satul Dobroslovesti, comuna Zapodeni, a fost prins de politisti pe 30 iulie noaptea, la ora 4:23, la volan, cu o alcoolemie de 0.93 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii au constatat si ca nu avea permis de conducere.Pe 30 iulie 2023, la ora 04.23, politistii Biroului Rutier Vaslui, aflati in timpul programului pe strada Calugareni din municipiul Vaslui, au oprit pentru controlul, un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, condus de un barbat de 26 de ani, din satul ... citeste toata stirea