Doua fete, de 14 si 19 ani, au fost lovite cu masina de un sofer neatent in timp ce mergeau pe marginea strazii, in comuna Vulturesti, seara trecuta. Una dintre ele, cea de 14 ani, a suferit rani grave, traumatisme craniene si mai multe plagi, fiind transportata de urgenta la Spitalul de copii "Sf. Maria" din Iasi, medicii de pe ambulante suspectand si o ruptura de splina. Minorele au avut noroc de doua ambulante in trecere, care le-au acordat primul ajutor inaintea sosirii echipajului SMURD. ... citeste toata stirea