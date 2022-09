Fata de 16 ani, gasita moarta in casa. Se banuieste ca s-a intoxicat cu monoxid de carbon

O fata in varsta de 16 ani a fost gasita decedata, marti seara, de catre tatal sau in apartamentul in care locuia, situat pe strada Metalurgiei, Zona Industriala din municipiul Vaslui. Pentru ca in locuinta se simtea un puternic miros de gaz, iar aragazul era pornit, se banuieste ca s-a intoxicat cu monoxid de carbon."Politia Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin apel la numarul de urgenta 112, de catre un barbat, din Vaslui, cu privire la faptul ca a gasit-o pe fiica sa, decedata, intr-o ... citeste toata stirea