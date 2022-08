Femeie de 59 de ani, hoata inraita!

Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Husi au documentat si probat activitatea infractionala unei femeie, in varsta de 59 de ani, din localitatea Dranceni, banuita de savarsirea unei infractiuni de furt calificat si una de furt.In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca, in data de 25 august 2022, femeia cercetata, aflata in vizita la o persoana vatamata de 91 de ani, din localitatea Satu Nou, comuna Cretesti, profitand de neatentia acesteia, ar fi sustras un telefon mobil. ... citeste toata stirea