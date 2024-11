Femeie de 69 de ani arsa intr-un incendiu pornit de la o candela

O candela lasata nesupravegheata pare a fi cauza incendiului de seara trecuta in care o femeie de 69 de ani si-a pierdut viata. Pompierii au gasit-o in interiorul apartamentului sau de pe strada Mihail Kogalniceanu si au extras-o in stare grava, cu arsuri pe mare parte a corpului. Medicul de pe ambulanta a fost insa nevoit sa declare decesul.Cercetarile facute de pompieri la fata locului arata ca cel mai probabil incendiului de la apartamentul de pe Mikail Kogalniceanu, din seara zilei de luni ... citește toată știrea