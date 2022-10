Femeie de 74 de ani batuta si talharita in centrul orasului in plina zi

Politistii barladeni au arestat un tanar de 22 de ani, din Barlad, acuzat ca, joia trecuta, in plina zi, pe Bulevardul Republicii, a batut si talharit o femeie de 74 de ani, furandu-i telefonul si bani.Politistii Biroului Investigatii Criminale Barlad au putut proba activitatea infractionala a unui barbat din Barlad, banuit de comiterea infractiunii de talharie.In urma cercetarilor, politistii barladeni au stabilit faptul ca, in data de 20 octombrie 2022, la ora 16:30, in timp ce se deplasa ... citeste toata stirea