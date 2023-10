REVOLTATOR... O femeie de 35 de ani din Untesti, comuna Bogdanesti, a fost macelarita de familia fostului concubin, insa, desi agresiunea s-a petrecut acum doua saptamani, batausii sunt liberi! Victima a ajuns in stare extrem de grava la spitalul din Barlad si bagata in operatie, pentru a i se salva viata. La externare, medicii au umplut o foaie intreaga cu traumatismele suferite de victima, in urma bataii primite. Cu toate acestea, Politia nu s-a sesizat, desi a fost alertata chiar atunci prin ... citeste toata stirea