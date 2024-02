Femeie ucisa in Manzati, comuna Ibanesti, descoperita de fiica sa

Caz socant in judetul Vaslui! O femeie de 42 de ani, din Manzati, comuna Ibanesti, a fost gasita moarta chiar de fiica ei, o tanara de 22 de ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a fost omorata cu lovituri de topor, suspectul fiind un barbat din localitate.O noua grozavie socheaza opinia publica din judet! In aceasta dimineata, putin dupa ora 9.00, o tanara de 22 de ani, din localitatea Manzati, comuna Ibanesti, a sunat la numarul de urgenta 112 si a anuntat ca a gasit-o moarta pe mama ei, in ... citește toată știrea