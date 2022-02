Fermierii vasluieni, sprijin de 30 de euro pe hectar, in zonele afectate de seceta si arsita

Clubul Fermierilor Romani propune includerea in Planul National Strategic (PNS), in eco-scheme, a unei sub-diviziuni aplicabile pentru zonele afectate de seceta si arsita cu potential agricol scazut, in valoare de 30 de euro/hectar, zone printre care se afla si judetul Vaslui.Pentru zona de centru si sud a Moldovei, cu judetene Vaslui, Iasi, Bacau si Galati, ca si pentru Dobrogea (judetele Tulcea si Constanta) si Oltenia (judetele Dolj si Olt), Clubul Fermierilor Romani propune includerea in ... citeste toata stirea