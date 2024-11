Festival de teatru pentru copii in municipiul Vaslui

Centrul Cultural "Dimitrie Cantemir" va fi gazda unui nou festival care va avea loc, luna viitoare, in municipiul Vaslui. Este vorba despre un festival de teatru, dedicat copiilor cu varste de peste 4 ani care se va desfasura in perioada 5-7 decembrie 2024.Noul festival de teatru pentru copii va cuprinde trei spectacole: "Cenusareasa", piesa pusa in scena de actori ai Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul" Iasi, "Bona visurilor mele", spectacol realizat de Centrul Cultural Judetean ... citește toată știrea