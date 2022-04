Festivalul "Mai cu Folk" va purta numele cantautorului Ion Chiriac

Festivalul "Mai cu folk - Ion Chiriac". Acesta va fi numele festivalului devenit traditional la Vaslui, in onoarea cantautorului Ion Chiriac, care s-a stins din viata anul trecut. Este un omagiu pe care municipalitatea vasluiana doreste sa i-l aduca, motiv pentru care a inaintat un proiect de hotarare pentru sedinta Consiliului Local de astazi.Festivalul "Mai cu folk", devenit o traditie in municipiul Vaslui, va purta si numele cantautorului vasluian Ion Chiriac, care a trecut in nefiinta anul ... citeste toata stirea