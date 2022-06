FICE Romania si DGASPC Vaslui, conferinta nationala pe tema insertiei socio-profesionale a tinerilor care parasesc sistemul de protectie

Federatia Internationala a Comunitatilor Educative - Sectiunea Romania (FICE Romania), in parteneriat cu Consiliul Judetean Vaslui, Primaria comunei Padureni, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui si Asociatia Comunelor din Romania organizeaza, in perioada 16-18 iunie, la Padureni, conferinta nationala cu tema "Mecanisme integrate in procesul de insertie socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie".Lucrarile conferintei vor incepe ... citeste toata stirea