Firmele vasluiene "sarbatoresc" pierderi de un miliard de lei

Subiectul care nu va putea fi evitat in cadrul Topul Firmelor din judet de anul acesta, care va avea loc joi, 31 octombrie 2024, si in care vor fi premiate rezultatele economice obtinute anul trecut va fi tocmai starea economica a acestor societati, care sunt motorul economic al judetului, si mai exact pierderile inregistrate anul precedent, contabilizate la un miliard de lei.Topul Firmelor din judet de anul acesta, care va avea loc joi, 31 octombrie 2024, se va desasura sub auspiciile deloc ... citește toată știrea